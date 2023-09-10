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«Наша» валюта – Минфин ещё не покупает, но Центробанк уже продаёт

«Наша» валюта – Минфин ещё не покупает, но Центробанк уже продаёт

Банк России объявляет о готовности продавать валюту для расчётов по евробондам, в то время как глава Минфина говорит о готовности и даже необходимости валюту покупать.

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