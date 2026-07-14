OpenAI переманила сотни сотрудников Apple

Ставки для подавшей на OpenAI в суд компании Apple в этом противостоянии «чрезвычайно высоки», пишет Bloomberg, отмечая, что создатель ChatGPT переманил сотни специалистов, включая работавших над iPhone, Apple Watch, AirPods и другими ключевыми продуктами.
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