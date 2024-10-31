Эмбер в матче с Алькарасом второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира

18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №2 Карлоса Алькараса в третьем круге в Париже – 6:1, 3:6, 7:5. Эмбер второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира (также Даниила Медведева в 2022-м на ATP Cup).