Обновленный Renault Austral хочет напугать Kia Sportage

Зарубежные автомобильные СМИ начали почти одномоментно писать, что Renault в ближайшие месяцы может дать важный коммерческий толчок своему кроссоверу Austral, для которого уже подготовлено плановое обновление.
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