Депутат Панеш: россиянам могут навязать дорогую замену счетчиков без проверки

Россияне могут столкнуться с недобросовестными компаниями, навязывающими срочную замену счетчиков без предварительной проверки, причем иногда необходимости в работах нет, так как еще не истек межповерочный интервал.
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