С 1 сентября разрешение на ввоз лекарств для КИ выдается в виде электронного документа

Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России на портале государственного реестра лекарственных средств опубликовал информационное письмо о том, с 1 сентября текущего года предоставление государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований препаратов, ….