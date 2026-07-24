ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Пескову можно отправляться в отпуск , все равно от него толку нет . Глупый от тебя только этого и ждут . Без тебя МИД справится .

Регина Толстоброва Воласть допустила, что все наши вопросы помогают решать Штаты. не лезли бы они не в свое дело, мы сами быстрей разберемся. А Европа хочет. чтобы вечно война была.