Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не сумели убедить украинскую сторону принять предложения, представленные в Анкоридже.
Песков: РФ будет ждать новых предложений по украинскому урегулированию от США
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пескову можно отправляться в отпуск , все равно от него толку нет . Глупый от тебя только этого и ждут . Без тебя МИД справится .
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1 м.
Регина Толстоброва
Воласть допустила, что все наши вопросы помогают решать Штаты. не лезли бы они не в свое дело, мы сами быстрей разберемся. А Европа хочет. чтобы вечно война была.
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1 м.
Александр Конкин
Партия 'позорного мира' все ни как не успокоится, 'хоть тушкой, хоть чучелом но, возьмите меня'!
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1 м.
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