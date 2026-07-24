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Песков: РФ будет ждать новых предложений по украинскому урегулированию от США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты не сумели убедить украинскую сторону принять предложения, представленные в Анкоридже.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Пескову можно отправляться в отпуск , все равно от него толку нет . Глупый от тебя только этого и ждут . Без тебя МИД справится .
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1 м.
Регина Толстоброва
Воласть допустила, что все наши  вопросы  помогают решать Штаты. не лезли бы они не в свое дело, мы сами быстрей разберемся. А Европа хочет. чтобы вечно война была.
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1 м.
Александр Конкин
Партия &#39;позорного мира&#39; все ни как не успокоится, &#39;хоть тушкой, хоть чучелом но, возьмите меня&#39;!
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1 м.