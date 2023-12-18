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Как отмечают 19 декабря праздник Николая Чудотворца

Как отмечают 19 декабря праздник Николая Чудотворца

Как отмечают 19 декабря праздник Николая Чудотворца Марина ОнегинаВ декабре месяце, ознаменованном рождественскими торжествами и обилием подарков, 19-е число посвящено памяти Николая Чудотворца, почитаемого в христианской традиции.

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