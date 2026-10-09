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Новости Липецка

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В Липецке раскрыта схема фиктивного отцовства для миграции

В Липецке раскрыта схема фиктивного отцовства для миграции

Женщина из Липецка за 10 тысяч рублей за каждого организовала фиктивное отцовство для четверых иностранцев, двое из которых получили вид на жительство, а один — гражданство РФ.

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