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Русская весна

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ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы.

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