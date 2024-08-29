ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

Банк России может еще сильнее повысить ключевую ставку, так как экономика стала менее чувствительной к ее изменениям, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы.
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