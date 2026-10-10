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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер о чемпионстве для «Финикса»: «Это цель, к которой я стремлюсь каждый день. Моя обязанность – добиться ее»

Звездный защитник « Финикса » Девин Букер настроен принести чемпионский титул клубу, за который он провел все 11 лет своей карьеры.

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