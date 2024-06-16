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Закон и Порядок

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Ультиматум, а не заявление!

Ультиматум, а не заявление!

Все уже активно обсуждают заявления Путина, которые необходимо понимать как ультиматум для Запада, который пошел на очередной виток эскалации.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Бить на упреждение и поставить оружие всем врагам англосаксов!!!
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7 час.
US
Uri Strukow
Упреждение?!
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5 час.
Ина Куликова
А байден и зеленский новое соглашение подписали, Япония присоединилась, конгресс одобрит, дальше что?
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5 час.

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