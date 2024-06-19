Инженеры разработали робота, который будет прыгать выше всех 

Прыжковый робот / © University of Manchester Используя компьютерное моделирование и серию лабораторных экспериментов, исследователи пришли к пониманию, как создать робота, которые сможет прыгать достаточно высоко, чтобы преодолевать препятствия, во много раз превышающие его собственный размер.