Инженеры разработали робота, который будет прыгать выше всех 

Прыжковый робот / © University of Manchester Используя компьютерное моделирование и серию лабораторных экспериментов, исследователи пришли к пониманию, как создать робота, которые сможет прыгать достаточно высоко, чтобы преодолевать препятствия, во много раз превышающие его собственный размер.
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