Мария Захарова назвала отъезд Аллы Пугачевой из России после начала Специальной военной операции тревожным примером.
Мария Захарова: отъезд Пугачевой из России — тревожный пример для всех
Комментарии
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Юрий анин
Они (лицедеи) все в большинстве пренебрегают народную любовь и думают об одном или как рекламирует некто актер Деревянко "хочешь получить больше денег" и ...больше ничего т.к. везде ...только деньги...и развелось их больше чем надо и все готовы ничего не производить и только кривляться и танцевать ...
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20 час.
Юрий анин
а в итоге...шабаш...
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20 час.
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