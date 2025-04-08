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Царьград

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Мария Захарова: отъезд Пугачевой из России — тревожный пример для всех

Мария Захарова: отъезд Пугачевой из России — тревожный пример для всех

Мария Захарова назвала отъезд Аллы Пугачевой из России после начала Специальной военной операции тревожным примером.

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Комментарии
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Юрий анин
Они (лицедеи) все в большинстве пренебрегают народную любовь и думают об одном или как рекламирует некто актер Деревянко &quot;хочешь получить больше денег&quot; и ...больше ничего  т.к. везде ...только деньги...и развелось их больше чем надо и все готовы ничего не производить и только кривляться и танцевать ...
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20 час.
Юрий анин
а в итоге...шабаш...
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20 час.
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