Мария Захарова: отъезд Пугачевой из России — тревожный пример для всех

Юрий анин

Они (лицедеи) все в большинстве пренебрегают народную любовь и думают об одном или как рекламирует некто актер Деревянко "хочешь получить больше денег" и ...больше ничего т.к. везде ...только деньги...и развелось их больше чем надо и все готовы ничего не производить и только кривляться и танцевать ...