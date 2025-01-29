Назаров высказался об очередном конфузе Киркорова — пора гнать из страны

Народный артист недоволен тем, что фанаты все прощают своему кумиру. Филипп Киркоров Социальные сетиФилипп Киркоров после Нового года снова вошел «не в ту дверь», хотя обещал, что будет внимательно подходить к выбору мероприятий с его участием.