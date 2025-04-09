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Прорыв в диагностике аутизма: Виртуальная реальность и искусственный интеллект на страже детского здоровья

Прорыв в диагностике аутизма: Виртуальная реальность и искусственный интеллект на страже детского здоровья

Валенсийские ученые совершили настоящий прорыв в ранней диагностике расстройств аутистического спектра (РАС), представив инновационную систему, объединяющую виртуальную реальность (VR) и искусственный интеллект (ИИ).

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