С 1 сентября могут ввести новые программы обучения в автошколах

С 1 сентября в России планируют ввести новые примерные программы обучения в автошколах. Об этом в ходе прошедшего в Общественной палате РФ круглого стола сообщила замначальника отдела развития опережающей подготовки и обучения департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Любовь Караваева, пишут "Известия".