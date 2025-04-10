С 1 сентября могут ввести новые программы обучения в автошколах

С 1 сентября в России планируют ввести новые примерные программы обучения в автошколах. Об этом в ходе прошедшего в Общественной палате РФ круглого стола сообщила замначальника отдела развития опережающей подготовки и обучения департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Любовь Караваева, пишут "Известия".
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