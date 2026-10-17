В субботу, 17 октября, стартовал 11-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона‑2026/27. Воронежский «Факел» прервал безвыигрышную серию победой над самарскими «Крыльями Советов», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью, московский «Локомотив» и «Краснодар» также разошлись миром .
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