Турист отправился в отпуск с друзьями и пропал без вести 10 лет назад. Загадку последнего видео с ним не могут раскрыть до сих пор

Таинственная история исчезновения 28-летнего немца Ларса Миттанка, который впервые поехал за границу с друзьями, потрясла весь мир в 2014 году, а ролик с его участием до сих пор остается одним из самых загадочных видео на просторах интернета.
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