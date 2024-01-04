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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Морозов о том, как принял ислам: «Конечно, это был долгий путь, долгая дорога»

Боец UFC из Казахстана Сергей Морозов рассказал о том, почему принял ислам. – Сергей, долго шли к решению стать мусульманином? – Как можно сказать, долго ли шел к этому?.

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