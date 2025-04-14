Суданский бегун Абубакер Каки погиб в Эль‑Фашире после того, как его дом попал под артиллерийский обстрел в ходе гражданского конфликта в Судане, сообщает Sudafax со ссылкой на источники в медицинских службах.
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