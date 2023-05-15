Повышенное содержание тяжелых металлов обнаружили в водах Ленобласти

Специалисты проверили 35 водоемов на территории Петербурга и 47-го региона. Эксперты ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» взяли на проверку 71 пробу на 35 водных объектах Петербурга и Ленобласти.