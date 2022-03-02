"Жестко вылетел с дороги": "страшное" ДТП с фурой сейчас бурно обсуждают приморцы

"Жестко вылетел с дороги": "страшное" ДТП с фурой сейчас бурно обсуждают приморцы

Жители Артема сейчас бурно обсуждают страшное ДТП, которое произошло со стороны улицы 1-ая Рабочая в направлении переулка Заводского.

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