Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лекорню: солдаты ВСУ отправились на Украину после обучения во Франции

Лекорню: солдаты ВСУ отправились на Украину после обучения во Франции

Обученная и вооруженная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» отправилась воевать на Украине. Об этом сказал глава министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню на встрече коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии, сообщает РИА Новости.

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