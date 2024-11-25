Лекорню: солдаты ВСУ отправились на Украину после обучения во Франции

Обученная и вооруженная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» отправилась воевать на Украине. Об этом сказал глава министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню на встрече коллегами из Польши, Великобритании, Италии и Германии, сообщает РИА Новости.