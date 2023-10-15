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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Правительство и футбольные власти Франции призвали клубы принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков

Правительство и футбольные власти Франции призвали клубы принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков

Министерства спорта и по борьбе с дискриминацией, Федерация футбола Франции и профессиональная лига (LFP) направили совместное письмо профессиональным клубам, в котором призвали принять меры по борьбе с гомофобией болельщиков.

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