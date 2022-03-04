Паралимпийский комитет России не сможет оперативно оспорить решение о недопуске до Игр-2022. Спортсмены в ближайшее время покинут Пекин

Паралимпийский комитет России (ПКР) не сможет оперативно оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов до Игр-2022.
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