Подписано соглашение о закупке для Екатеринбурга 80 новых трамваев

Сегодня на площадке «Иннопрома» губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, и.о. главы Верхней Пышмы Марина Ряжкина и гендиректор компании «Группа Мовиста» Алексей Зотов подписали соглашение о развитии городского электрического транспорта.
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