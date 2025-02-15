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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Аршавин: «Вендел – лучший игрок РПЛ, если он в 100‑процентной форме»

– Тимощук назвал Вендела самым сильным в команде. Согласны? – Пока идет зимняя пауза, объективно говорить, кто сейчас сильнейший игрок чемпионата, - нельзя.

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