Уникальные сиамские близнецы Вилия и Виталия, сросшиеся головами — как сложилась их жизнь после успешной операции, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня многие патологии можно выявить в период беременности с помощью аппарата УЗИ. Но в 1987 году такое еще было невозможно, поэтому когда у женщины по имени Дайва родились две необычные девочки, она была очень сильно удивлена.
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