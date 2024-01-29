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Уникальные сиамские близнецы Вилия и Виталия, сросшиеся головами — как сложилась их жизнь после успешной операции, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса

Уникальные сиамские близнецы Вилия и Виталия, сросшиеся головами — как сложилась их жизнь после успешной операции, вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня многие патологии можно выявить в период беременности с помощью аппарата УЗИ. Но в 1987 году такое еще было невозможно, поэтому когда у женщины по имени Дайва родились две необычные девочки, она была очень сильно удивлена.

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