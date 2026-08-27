"Citizens Want Political Turnaround": AfD Now Polls At 43% Across Eastern Germany Building on Nomura analyst Andrzej Szczepaniak's note from earlier this week, which forecasts that right-wing parties are positioned to make electoral gains across Germany, France, Spain, Switzerland, and the UK over the next 18 months, new polling data from Germany further suggest that Alternative for Germany (AfD) is performing exceptionally well as citizens demand political change after years of failed progressive experiments that encouraged a Third World migrant invasion and nation-killing deindustrialization trends.
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