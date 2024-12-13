РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ну значит вынесутЗурабишвили отказ...
  • Нина Лубенкова
    Думают все дозволено!! Банда одним словом!!"Плевок на мир": ...
  • Ирина Галивец
    В этом вся суть хохляндии! А нам пытаются вбить в сознание о каком-то братстве…не должно быть такой локации!"Плевок на мир": ...

В Москве заключены международные соглашения в сфере кино и дизайна

В Москве заключены международные соглашения в сфере кино и дизайна

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Итогом Московской международной недели креативных индустрий, которая проходила 9–12 декабря, стали 18 партнерских соглашений и экспортных контрактов в сферах кино, анимации, дизайна интерьера и видеоигр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх