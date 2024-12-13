В Москве заключены международные соглашения в сфере кино и дизайна

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Итогом Московской международной недели креативных индустрий, которая проходила 9–12 декабря, стали 18 партнерских соглашений и экспортных контрактов в сферах кино, анимации, дизайна интерьера и видеоигр.
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