Татьяна Корсакене: Те, кто выбирает службу по контракту – настоящие патриоты

Татьяна Александровна Корсакене, вдова погибшего на СВО, руководитель проекта «Сеточки для наших», активист инициативной волонтерской группы помощи СВО «69 регион Zа победу!»: В это непростое время, когда мир меняется на глазах, а угрозы безопасности и суверенитету России становятся все более реальными, именно от наших воинов на передовой зависит благополучие страны.