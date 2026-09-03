Российский рынок семаглутида и тирзепатида перешёл к отечественным аналогам

С уходом западных фармпроизводителей российский рынок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида перешёл к отечественным аналогамС уходом западных фармпроизводителей российский рынок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида перешёл к отечественным аналогам.