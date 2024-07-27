Врачи рассказали, во сколько нужно ложится спать здоровому человеку

Специалисты подчеркивают, что ранний отход ко сну также может негативно сказаться на здоровье.Новое исследование подтвердило, что для здоровья важен качественный сон достаточной продолжительности, но также важно время отхода ко сну, которое индивидуально для каждого человека.
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