Лишëнным прав будут возвращать права досрочно.☝️ При одном условии: если они заключат военный контракт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Лишëнным прав будут возвращать права досрочно.☝️ При одном условии: если они заключат военный контракт.