Концерн Kia превратит несколько кроссоверов во внедорожники

Южнокорейская автомобилестроительная компания зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США несколько торговых марок, связанных с внедорожными комплектациями кроссов Telluride, Sportage и Sorento, о чем пишет издание Car & Driver.
Южнокорейская автомобилестроительная компания зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США несколько торговых марок, связанных с внедорожными комплектациями кроссов Telluride, Sportage и Sorento, о чем пишет издание Car & Driver.
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