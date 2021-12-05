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Концерн Kia превратит несколько кроссоверов во внедорожники

Концерн Kia превратит несколько кроссоверов во внедорожники

Южнокорейская автомобилестроительная компания зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США несколько торговых марок, связанных с внедорожными комплектациями кроссов Telluride, Sportage и Sorento, о чем пишет издание Car & Driver.

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