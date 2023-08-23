На Времевском участке ВС РФ отбили попытки ВСУ пойти на прорыв в направлении Заветное Желание – Приютное со стороны Урожайного

Противник не оставляет попыток если не прорвать, то хотя бы несколько отодвинуть нашу оборону в основном на тех же участках, которые были выбраны главными для контрнаступления ВСУ еще в начале июня.
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