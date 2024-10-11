Украиной начали пугать грузин на улицах

Партия Кобахидзе показала избирателям катастрофические последствия украинского выбора @ REUTERS/Irakli Gedenidze Tекст: Андрей Резчиков,Дмитрий Александров, Тбилиси За две недели до выборов в парламент Грузии в стране появились агитационные билборды партии «Грузинская мечта», на которых изображены разрушенные в ходе украинского конфликта города, а в качестве альтернативы – мирные красоты Грузии.