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Царьград

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Кто и зачем ставил памятники Сталину после развала СССР: инициативы "снизу" и "сверху"

Кто и зачем ставил памятники Сталину после развала СССР: инициативы "снизу" и "сверху"

Личность Сталина десятилетиями является поводом для дискуссий о том, как общество оценивает советское прошлое, репрессии и его роль в истории.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланская

а то, что идолов упырю в осетии ставят в каждом огороде, сортире... так он из осетии  - он же осетинский еврей... и имя ему дали соответствующее - иосиф.. ни сослан или батраз - истинно осетинские имена... а иосиф - еврейское...

Профиль пользователя Ингерман Ланская
Ингерман Ланскаяизменено

Россия - не совдепия. каждый россиянин волен у себя в огороде поставить любое пугало.... при этом , за ним не приедет воронок и не поставят к стенке - рожа у пугала хоть карлика марса, хоть муссолини, хоть сталена-чикатило....