Сможет ли рубль подобраться к психологически важной отметке. Прогноз аналитика

Во второй половине мая в случае дальнейшего улучшения ситуации в ценах на нефть не исключено тестирование американской валютой поддержки на уровне 90 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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