Инвестиционная площадка развернется на Форуме модных индустрий "МАКИ" во Владивостоке

Питчинг-сессия станет одним из практико-ориентированных мероприятий деловой программы Форума модных индустрий "МАКИ" (18+), который пройдет во Владивостоке 23 ноября на площадке отеля Vladivostok Grand Hotel & SPA (ул.
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