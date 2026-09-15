В Подмосковье родились дети с редкими именами Одиссей и Клеопатра

В Подмосковье родители всё чаще выбирают для детей необычные имена. Об этом сообщили власти региона. Среди мальчиков в этом году появились Одиссей, Аполлон, Амур и Ярополк.
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