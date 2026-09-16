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5 навыков, которые дети получают на творческих мастер-классах

5 навыков, которые дети получают на творческих мастер-классах

Эксперт объясняет, как помочь ребенку раскрыть свои способностиВсе родители мечтают, чтобы их дети выросли самостоятельными, уверенными и умели добиваться поставленных целей.

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