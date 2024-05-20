В Москве пройдет форум "Самозанятные-2024"

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, а также те жители Москвы, которые хотели бы узнать о нюансах работы в таком статусе, смогут принять участие в столичном форуме "Самозанятые-2024".
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