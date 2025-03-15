«‎Никто не выйдет»: более сотни украинских боевиков попали в котел западнее Суджи

МОСКВА, 15 марта, ФедералПресс. Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным Витязь.
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