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Царьград

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Минобороны: Штурмовые группы взяли Зеленую Диброву на рассвете

Минобороны: Штурмовые группы взяли Зеленую Диброву на рассвете

Группировка войск "Восток" под руководством командира Дэфа успешно освободила Зеленую Диброву. Операция началась на рассвете, когда штурмовики ворвались в первые дома, готовые к боевым действиям после тщательной разведки и подготовки.

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