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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об УЕФА: «Россию вернут в еврокубки через 8 лет, думаю. Клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет, раньше не допустят»

«Я думаю, что Россию вернут в еврокубки через 8 лет. Мне кажется, российские клубы отстранили от Европы в общей сложности на 10 лет – два года уже прошло, осталось восемь лет.

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