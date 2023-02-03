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Российские артиллеристы уничтожили в районе Очакова 25 украинских боевиков

Российские артиллеристы уничтожили в районе Очакова 25 украинских боевиков

Российские артиллеристы в ночь на пятницу, 3 февраля, нанесли по месту расположения одного из подразделений Вооруженных сил Украины удар.

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