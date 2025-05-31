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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Общее родительское собрание для первых и вторых младших групп.

Общее родительское собрание для первых и вторых младших групп.

27 мая 2025 года в государственном учреждении образования ´Детский сад № 60 г. Бобруйска´ было организовано общее родительские собрания для первых и вторых младших групп, в повестку которых включены вопросы:1.

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