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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Севастополе прошло совещание, посвященное реализации программы развития Крыма и Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в совещании с главой Минстрой РФ Иреком Файзуллиным, посвященному  вопросам реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

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