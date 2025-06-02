В Севастополе прошло совещание, посвященное реализации программы развития Крыма и Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в совещании с главой Минстрой РФ Иреком Файзуллиным, посвященному вопросам реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
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